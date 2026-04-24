◇セ・リーグ巨人1―2DeNA（2026年4月24日横浜）巨人は大勢が追いつかれて今季初の延長戦の末、DeNAにサヨナラ負け。今季2度目となる3連勝と今季初の貯金4を逃した。巨人のサヨナラ負けは18日のヤクルト戦（神宮）に続いて今季2度目。1―1で迎えた延長11回。この回から登板した6番手右腕・赤星が先頭・度会に中前打され、犠打で1死二塁。代打・ビシエドを申告敬遠した1死一、二塁から戸柱に中越えサヨナラ二塁打された。