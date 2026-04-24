学校法人同志社の現地調査を終え、取材に応じる文科省の担当者＝24日夜、京都市沖縄県名護市辺野古沖で船2隻が転覆し、同志社国際高の女子生徒ら2人が死亡した事故を受け、文部科学省は24日、学校の安全管理状況を詳しく調べるため、高校を運営する学校法人同志社（京都市）を現地調査した。調査は学校法人を所管する文科省と、私立学校を所管する京都府が連携して実施。文科省の参事官や課長ら幹部と府職員が、同志社大のキャ