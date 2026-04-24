第1子を妊娠しているフジテレビの三上真奈アナウンサー（37）が24日、自身のインスタグラムを更新。元日本テレビでフリーアナウンサーの後藤晴菜（36）との眼鏡オフショットを公開した。「同期の元日本テレビアナウンサーの後藤晴菜ちゃん」とつづり、眼鏡姿のツーショットを公開した。「いつ会ってもキラキラが増すばかりで眩しい。毎度変わらない可愛さにはるたんの周りだけ時が止まってたのかなと思うのですが、気付いたら2