バンキシャはこれまで、大阪府に住む廣瀬さんご家族を取材してきました。障害のある長男・トモくん（12）のため、お父さんはこれまで180を超える発明品を作っています。今週は、トモくんの小学校卒業までの物語。卒業式の日、両親を驚かせたトモくんの行動とは──。【真相報道バンキシャ！】■脳性麻痺の息子へ…発明次々諦めないお父さんバンキシャは3年前から、大阪に住む廣瀬さん家族に密着してきました。長男の朋克くん（12