通帳や印鑑は大切な貴重品。それなのに、なくしてしまう人には意外な共通点があるのをご存じでしょうか？整理と収納のルールがない探しモノをすることが多い人は、常に何かを探している印象があります。よく使うモノの「置き場所を決めていない」のです。もちろん、通帳や印鑑が特別なモノだと理解している人が大半です。しかし、用事が済んだら机の上に置きっぱなしにしてしまう、バッグに入れっぱなしにして忘れてしまう、といっ