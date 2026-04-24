親の通院や生活のサポートを優先し、限られた家計の中で互いに助け合いながら実家で生活を共にするケースも少なくありません。All About ニュース編集部は、2026年3月25日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。今回は、愛知県稲沢市在住・50歳女性のエピソードを紹介します。【1人暮らしの1カ月あたりの平均生活費を見る】回答者のプロフ