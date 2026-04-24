体感温度はマイナス30度。まつ毛は凍りつき、歯の震えは止まらず、カメラのバッテリーはあっという間に底をつく。そんな極限の環境に、自らカメラを携えて飛び込んでいく人物がいます。かつて存在したソビエト連邦。その崩壊から30年以上が経った今も、ロシアには当時の記憶をそのまま残す廃墟や施設が点在しています。本記事では、旧ソ連15カ国すべてを旅した写真家・星野藍氏の著書『旧ソビエト連邦を歩く』（辰巳出版）より一部