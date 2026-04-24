Netflixシリーズ『地獄に堕ちるわよ』が2026年4月27日より配信スタート！ 占い師・細木数子の壮絶な人生を描いたこのドラマ、全9話を試写で鑑賞しましたが面白過ぎました！ というわけで見どころを大特集します。Netflixシリーズ『地獄に堕ちるわよ』とは2026年4月27日（月）から配信されるNetflixシリーズ『地獄に堕ちるわよ』は、六星占術でメディアの寵児（ちょうじ）となった占い師・細木数子の物語。細木を戸田恵梨香が演じて