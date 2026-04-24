タレントの神田うのさんは4月24日、自身のInstagramを更新。美しい抜群のスタイルを披露しました。【写真】神田うのの抜群のスタイル引き締まった体を披露神田さんは「お知らせが少し遅くなりましたが、今発売中の小学館ReShine春夏号vol.5に掲載されていますので、インタビュー含め是非ご覧下さいませ」とつづり、8枚の写真と3本の動画を載せています。新ムックシリーズ『reShine（リシャイン）』（小学館）に掲載されたモデル