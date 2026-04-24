クリエイターの可哀想に！による前代未聞の体験空間「祝 閉店！可哀想に！デパート」展が、4月25日（土） から 7月20日（月・祝）まで、神奈川・横浜にあるスカイビル B1階・B2階で開催。それに先駆け、4月24日（金）に先行内覧会が行われ、ラッキー幸助、おぱんちゅうさぎ、んぽちゃむ、きみまろがギチギチに登場しスタートを祝った。【写真】横浜で狂気を感じてみないか？「祝 閉店！可哀想に！デパート」展の内部の様子（18