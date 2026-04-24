日本野鳥の会や日本自然保護協会などは2026年4月24日、苫小牧市のウトナイ湖にそそぐ美々川流域での開発方針に反対を求める要望書を道に提出しました。日本野鳥の会などによりますと、美々川流域に残る湿原や林は道内有数の豊かな生態系を保っていて、これまで市街化調整区域として開発が制限されてきたということです。一方で苫小牧市は、このエリアでの大規模な半導体工場進出をきっかけとした物流倉庫などが建設可能となるよう