NPBの敷田直人審判員（54）が24日、DeNA―巨人戦（横浜）で球審を務め、通算2000試合出場を達成した。初出場は01年5月25日の横浜―ヤクルト戦（同）の一塁塁審。200試合出場はNPB審判員として史上77人目、現役では9人目の達成。敷田審判員はストライク判定の際の「卍（まんじ）」ポーズで知られる。