◇パ・リーグオリックス3―2日本ハム（2026年4月24日京セラドーム）オリックスは日本ハムに逆転勝ちし、球団記録となる京セラドーム9連勝。貯金を今季最多の5とした。チーム一丸の勝利に岸田監督も手応えを口にした。以下は一問一答。――ロースコアの展開を制した。「いや、本当にピッチャー陣も、バッター陣もね、本当に一丸となって頑張ってくれましたね」――投手陣はエスピノーザが好投した。「2回のピンチを