女優の柴咲コウが24日、自身のインスタグラムを更新。高級ジュエリーブランド「ショーメ」のハイジュエリーガラディナーに招待されたことを明かした。柴咲は黒のドレス姿で、パリ郊外のヴォ−・ド・セルネー修道院でポーズを取る写真を複数枚投稿。「パリ郊外の静寂に包まれたAbbaye des Vaux-de-Cernay にて、Chaumet のハイジュエリーガラディナーへ招待していただきました」とつづった。また「歴史ある修道院の荘厳な空間