「中日６−４ヤクルト」（２４日、バンテリンドーム）首位のヤクルトが中日・村松に逆転サヨナラ３ランを浴び、３カード連続で初戦を落としたが、敗戦後の池山監督の行動がネット上で称賛の声を集めている。１点リードの九回。指揮官は３連投になる守護神・キハダではなく、星をマウンドに送り込んだ。だが、細川と代打・川越の二塁打で１死二、三塁のピンチを招くと、村松に右越えへのサヨナラ３ランを浴びた。中日ナイン