ノア２４日の後楽園大会で、ＧＨＣジュニアタッグ王者のドラゴン・ベイン（２６）、アレハンドロ組がタダスケ（４０）、カイ・フジムラ（３１）組の挑戦を退け、２度目の防衛に成功した。試合は一進一退の攻防が繰り広げられ、場外での争いも展開された。流れが変わったのは、１０分過ぎ。アレハンドロの攻撃がかわされ、レフェリーに直撃する緊急事態が発生。これでリングはレフェリー不在の?無法状態?となり、ベイン、アレハ