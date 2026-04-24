ヤマハミュージックジャパン（以下、ヤマハは、エレキギター「REVSTAR（レヴスター）シリーズ」の新製品として、ギタリストのクリス・バックと共同開発したシグネチャーモデル「RS02CB」を2026年5月16日に発売する。希望小売価格は214,500円。アナウンスにあわせて、Yamaha Sound Crossing Shibuyaにて、記者発表会を実施した。Luminary ROLI Ltd.製品の取り扱いを発表「REVSTARシリーズ」は、ロンドンから派生したモーターサイク