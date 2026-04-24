【25日（土）お出かけ最適】【26日（日）雷雨に注意】 26日（日）には九州の上空に、「寒気」が流れ込んで「大気の状態が不安定」になります。26日（日）は「落雷・突風・ひょう」に注意してください。 ゴールデンウィーク（大型連休）の全国の天気については、こちら 雨シミュレーション26日（日） 九州を挟むように「雨雲」があります。日向灘にある「雨雲」は、東風に乗って宮崎や大分県に流れ込むでし