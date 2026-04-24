イランと米国の追加協議期待もあり、有事のドル買いに調整、クロス円はしっかり＝ロンドン為替概況 ドル売りが強まり、ドル円は一時159円30銭台を付けた。米国とイランの協議進展への期待が有事のドル買いに対する調整につながった。 パキスタン関係者筋の情報として、アラグチ・イラン外相が少数の代表団を率いて、24日夜に両国の協議の場であるパキスタンのイスラマバードに到着するとの見通しが報じられ、米国