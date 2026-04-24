（新静岡セノバ前から中継 岩本美蘭 アナウンサー・松浦 悠真 気象予報士）（岩元美蘭 アナウンサー）「ここからは静岡こんな手予報をお伝えしていきます。このコーナーは24日スーパーで聞いたお買い得の野菜をお値段とともにご紹介するコーナーです。さらにその野菜を使った簡単レシピもご紹介していきます。24日教えていただくのがこちらです。富士屋中田店店長の荒川さんに