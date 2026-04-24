プロ野球12球団と日本野球機構（NPB）、一般社団法人日本プロ野球選手会は、5月10日の「母の日」に合わせて母親への感謝の気持ちを伝えることを目的に、公式戦開催6球場にて「NPBマザーズデー2026」を実施する。当日、選手ら出場者は「NPBマザーズデー2026」オリジナルのピンクリストバンドを着用します。また、この日に限り特別に使用が許可されるピンク色のバットやスパイクなどを一部の選手が使用する。