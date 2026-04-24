歌手の和田アキ子（76）が24日、自身のインスタグラムを更新し、久しぶりに料理をしたと明かした。和田は「野菜たっぷり豚汁の下準備で〜す」とつづり、肉や野菜を綺麗に切った様子を披露。「久しぶりの料理は、ストレス発散になりますねアコちゃん食堂、オープンです」と続けた。フォロワーからは「具だくさんの豚汁美味しいと思います」「食べたい」「そしてお野菜の切り方に、アッコさんの性格を感じます」「食べてみ