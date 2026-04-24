アメリカとイランの2回目の対面協議に向けた交渉を仲介しているパキスタンの国営メディアなどは、イランのアラグチ外相率いる「小規模な代表団」が24日夜にもパキスタンの首都イスラマバードを訪問する予定だと報じました。パキスタンの情報筋の話として伝えたもので、アラグチ外相は短期間、イスラマバードに滞在するということです。また、アメリカの先遣隊がすでにイスラマバードに到着しているとも伝えています。一方、パキス