米司法省と麻薬取締局は２３日、マリフアナ（大麻）を依存の危険性が高い薬物とする現在の分類から外す命令を出した。１１月の米中間選挙を控え、大麻の合法化を求めるリベラル層を取り込み、大麻利用に関心の高い若者や退役軍人らにもアピールする狙いがある。米国の連邦法では、大麻はヘロインや合成麻薬のＬＳＤなどと同様に、健康リスクが高い「１類薬物」に分類されてきた。トランプ大統領が昨年１２月に大麻の分類見直し