◇パ・リーグ日本ハム―オリックス（2026年4月24日京セラＤ）日本ハム・伊藤大海は今季初の中5日で今季2敗目を喫した。6回までほぼ完ぺきなピッチングだったが、7回にシーモアの勝ち越し2ランを浴びるなど3失点。その後も続投で103球完投も報われなかった。新庄監督は「（中）5日って言ったらめちゃくちゃ喜んでましたね。6日は開きすぎという感覚があるでしょうね」と、タフネスぶりを強調。逆転を許した後もマウン