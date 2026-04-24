三菱電機のロゴ三菱電機は24日、自動車向け分野で台湾の鴻海精密工業と提携の検討を開始したと発表した。完全子会社の三菱電機モビリティ（東京）が鴻海の50％出資を受け入れ、合弁化することも視野に入れている。電気自動車（EV）関連で知見を持ち寄って開発を進め、事業を強化したい考えだ。24日付で提携の検討開始で覚書を結んだ。三菱電機はEV向け部品や運転支援システムの開発に強みを持つが、世界的に投資競争が激しい状