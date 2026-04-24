高度なAIの脅威に対する金融分野のサイバーセキュリティー強化について、金融庁は、日本銀行や大手銀行などとの会議を開き、官民が連携して議論する作業部会を立ち上げました。片山金融担当相「まさにこれは『今そこにある危機』であるということを申し上げ、金融界からもそういう声が出ました。今AIの進展が金融分野にもたらす戦火から新たな備えが必要になり、経営判断が一層重要になってくる」会議には、片山金融担当相や日銀の