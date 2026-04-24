NGT48喜多花恵（22）が、このほど「にいがたハウス」を訪問し、3月に行われた東京マラソンでの完走を報告した。「にいがたハウス」は、病気と向き合う子供とその家族のための滞在施設「ドナルド・マクドナルド・ハウス」の1つで、22年10月にオープンした。喜多はDMHC（公益財団法人ドナルド・マクドナルド・ハウス・チャリティーズ・ジャパン）のランナーとして東京マラソン2026に参加し、見事に完走を果たした。完走報告とともに