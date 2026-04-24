受話器外れてるだけですか▶▶この作品を最初から読む「あなたの母親はどんなしつけをしたのか」「嫁は私の言いなりになれ」「役立たず」強烈な義母の登場で、幸せなはずの新婚生活が地獄のような日々に--!?19歳の看護学生・かづさんは、実習先の病院で30歳の入院患者・結城秋彦さんを担当することに。彼に見初められ、熱烈なアプローチを受けて結婚しますが、それが義母と嫁の壮絶な戦いの始まりでした。連日続く壮絶な