チーム最長の出場時間で、ロサンゼルス・レイカーズのプレーオフ2連勝に貢献している八村塁。注目は試合中のコートに限らず、トレーニング施設では何本ものマイクが向けられ、一挙一動がニュース扱いだ。 日本時間4月19日（現地時間18日）に行われたゲーム1では、八村のトンネルファッションも見落とし厳禁だった。この日の八村は、鮮烈な赤いバーシティージャケッ