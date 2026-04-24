[4.24 J1百年構想リーグ第12節 FC東京 5-2 水戸 味スタ]J1百年構想リーグは24日に第12節を行った。FC東京と水戸ホーリーホックの対戦は、FC東京が5-2で勝利。前半17分に先制を許したが、35分と前半アディショナルタイムにFWマルセロ・ヒアンが立て続けのゴールで逆転する。後半もMF佐藤龍之介らが得点を重ねた。FC東京は首位と勝ち点6差で2位。前倒し開催の影響で前節から約2週間ぶりの試合となった。先発メンバーの入れ替えは