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【J1百年構想リーグ EAST第12節】(三協F柏)柏 0-1(前半0-1)鹿島<得点者>[鹿]鈴木優磨(45分+1)<退場>[鹿]津久井佳祐(89分)<警告>[柏]三丸拡(32分)、小泉佳穂(69分)[鹿]安西幸輝(49分)、濃野公人(68分)主審:御厨貴文└王者鹿島、昨季2位の柏にシーズンダブル! 鈴木優磨が先制弾、終盤は10人で守り切る