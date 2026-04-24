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【J1百年構想リーグ EAST第12節】(味スタ)FC東京 5-2(前半3-1)水戸<得点者>[F]マルセロ・ヒアン2(35分、45分+5)、佐藤恵允(43分)、室屋成(68分)、佐藤龍之介(74分)[水]ダニーロ(17分)、安藤晃希(70分)<警告>[水]真瀬拓海(40分)、ダニーロ(45分+3)主審:上村篤史└FC東京が大量5発で今季初“90分”2連勝! 水戸は流経柏ルーキー安藤晃希がデビュー1分で室屋ショルツ置き去りスーパー弾