友達のマウントに笑って相づち。「いい人」を装ってしまう毒親育ちの私▶▶この作品を最初から読む毒親家庭で育った漫画家の中島望は、結婚に夢も希望も持てないままアラフォーに。ゴミ屋敷のような実家を出たものの、今も母からお金を無心され、女遊びをやめない父の姿に心はすさむばかり。そんな中、同じく毒親育ちの弟が「オフクロには一切関わらせない」と宣言して結婚することに。望が母親代わりとなって両家の顔合