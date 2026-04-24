【その他の画像・動画等を元記事で観る】 timeleszが、ニューアルバム『MOMENTUM』（4月29日発売）の初回限定盤Bに収録される新曲「あくび」のMVを公開した。 ■3形態同時予約購入特典としてMVのソロバージョンも 「あくび」は“寝起きのtimelesz”をコンセプトにした癒し系ポップソング。ミドルテンポの心地良い曲調が、肩の力を抜いて日常を過ごすことの大切さを優しく表現している。 MVは、パジャマ姿のtim