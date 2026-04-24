【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ステージ上では見られない、アーティストの“オフ”をのぞき見する新YouTubeチャンネル『OFF TAKE』（読み：オフテイク）が4月24日20時にスタートした。 ■『OFF TAKE』は毎週金曜日に更新 記念すべき第1弾には、若年層に大人気のアーティスト、ピラフ星人が登場。 3月に日本武道館ワンマン公演を開催し、日本の男性ヒップホップアーティスト史上最