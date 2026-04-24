24日（金）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のアランマーレ山形は、2025-26シーズンをもってアウトサイドヒッターの木村友里（30）が現役引退することをクラブ公式サイトで発表した。 東京都出身の木村は日本体育大学を卒業後、2018年にプレステージ・インターナショナルアランマーレ（現・アランマーレ山形）に入団。キャプテンに就任した2022-23シーズン