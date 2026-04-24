◇セ・リーグヤクルト4―6中日（2026年4月24日バンテリンドーム）首位のヤクルトは中日との接戦にサヨナラで敗れ、連勝が2でストップした。3―3の8回にドミンゴ・サンタナ外野手（33）が勝ち越しソロを放ったものの、9回に登板した星知弥投手（32）が逆転の3点本塁打を浴びた。池山隆寛監督（60）は4―3の9回に、2連投だった守護神・キハダではなく星をマウンドに送った。「うーん、まあ仕方ないね。9回裏はもう星と決め