4人組バンド「T-BOLAN」の公式サイトが24日に更新され、昨年9月にスタートした47都道府県ツアーの和歌山公演、奈良公演を延期することを発表した。T-BOLANはこのツアーが最後のライブ活動になることを発表している。「T-BOLANLASTLIVETOUR2025-2026終章『SINGTHEBESTHITJOURNEY47』和歌山・奈良公演に関するお知らせ」とし、「このたび、2026年4月24日（金）和歌山城ホール大ホール、および4月25日（土