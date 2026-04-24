歌手恵中瞳が24日、東京・蒲田ニューエイトでワンマンライブ「春はひとみん」を150人のファンを集めて開催した。「ダブルリバース」「赤いクルマに乗って」など12曲を熱唱した。歌手デビューして12年。シングル125曲を配信リリースして、演歌からポップスまで幅広いジャンルを歌ってきた。客席には歌手カンパーニュ楓、女優大森まゆみ、映画監督の有瀬訓晴氏やりんご監督などが駆け付けて声援を送った。恵中は「災害や戦争…胸を痛