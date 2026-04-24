4月23日、バラエティ番組『ぐるぐるナインティナイン』（日本テレビ系）が放送された。人気企画『前髪ぱっつんチェンジ！』がオンエアされたが、企画に参加した元日本テレビアナウンサーの岩田絵里奈のイメチェンに視聴者は騒然となった。「同企画は、あと一歩抜けきれないと思っている芸能人が、前髪をぱっつんにイメチェンし、現状を打破するための背中を押す企画。これまでにも、misonoさんやゆきぽよさんなど多数の芸能人が