お笑い芸人の田村淳が２４日、都内で「２０代の君へ。働き始める前に読んでほしい父からのメッセージ」（発売中、すばる舎刊）書籍発表記念イベントを行い、子育てで意識していることなどについて語った。田村は５歳と１０歳の娘を育てる父。多忙な生活を送る中でも「どれだけ濃いコミュニケーションが取れるのかというのは心がけている」と告白。また、子どもとのルールもあるといい「本当に悩み事がある時は階段の１０段目（