【ＪＥＲＡセ・リーグ】◆ＤｅＮＡ・片山皓心―巨人・マタ（１４時・横浜）◆中日・大野雄大―ヤクルト・小川泰弘（１４時・バンテリンドーム）◆阪神・村上頌樹―広島・ターノック（１４時・甲子園）【パ・リーグ】◆楽天・ウレーニャ―西武・武内夏暉（１４時・楽天モバイル最強）◆オリックス・高島泰都―日本ハム・北山亘基（１４時・京セラドーム大阪）◆ソフトバンク・上沢直之―ロッテ・種市篤暉（１３時