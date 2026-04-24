◆パ・リーグオリックス３―２日本ハム（２４日・京セラドーム大阪）日本ハムはオリックスに逆転負けを喫し、前カードから２連敗で、借金は再び２に戻った。新庄剛志監督（５４）は、２回の２度のスクイズ失敗を厳しく指摘した。１―０の２回無死一、三塁、水野がカウント２―０からツーシームを打ち上げ捕邪飛。続く浅間は初球のツーシームをファウルにし、結局空振り三振に倒れた。両者ともストライクゾーン付近を決め