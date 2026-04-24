「ＱｕｉｚＫｎｏｃｋ」のメンバー・河村拓哉が２４日、妻で作家、タレントの篠原かをりの初エッセー集「地図はない、目的地もない、でも迷子ではない」（ＮＨＫ出版刊）の発売記念トーク＆サイン会にゲスト出演した。夫婦そろって取材に応じるのは今回が初めて。篠原から依頼を受けてゲスト出演した河村は「妻が書くにあたって、クリエイティブに影響が出てしまうと思って要望を言わなかったので、弁解の場になればなと（笑）