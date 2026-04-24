早くも、日中は半袖が恋しくなるほどの気温の日が顔を見せはじめました。暑さが増して首に張りつく髪が気になりだす前に、短くカットして爽やかに初夏を迎えるのはいかが？ トレンドのミニボブに決めれば、今っぽさとを過ごしやすさを両得できそう。短すぎないほどよいレングスで、可愛い雰囲気も残せます。 注目色をエアリーに揺らして 日本流行色協会から発表された2026年のカラー「ハートフェルト