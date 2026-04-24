◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日６X―４ヤクルト（２４日・バンテリンドーム）中日は村松が９回に逆転サヨナラ３ランを放ち、日本ハムから金銭トレードで加入した杉浦が移籍後、初勝利をマークした。１２日に加入した右腕は９回の１イニングを３人で抑えた。「僕が（１軍に）来てから１勝もしていなかったので、なんとか勝利したいという思いで必死に投げました。バンテリンでの試合は初めてだったんですけど、多くのファンの方の声