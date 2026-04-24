元グラビアアイドルでプロレスラーの愛川ゆず季(42)が24日、自身のインスタグラムを更新し、瓦割りをする姿を公開した。 【写真】瓦は粉々に…衰えていない「ゆずポンキック」の破壊力 リングコスチュームを着た愛川の前には10枚の瓦が積まれている。気合を込めた後、勢いよく右脚を上げて「ヤッ」と踵落とし一閃！10枚の瓦はきれいに砕け散った。 残心の後はホッとしたのか、小さく「やったー」と言っ