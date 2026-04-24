GW を前に伊豆の観光地では恒例の「鯉のぼり」を設置して歓迎の準備を進めています。これは熱川温泉旅館組合がGWに訪れる観光客を歓迎しようと30年ほど前から行っているもので伊豆熱川駅前におよそ40匹のこいのぼりが設置され熱川の湯けむりの中を元気よく泳いでいました熱川温泉旅館組合によると今年のGWの予約状況は、連休後半の5月に集中していて、4月中はまだ余裕があるということです。