23日沼津市で軽自動車と原付バイクが接触する事故があり原付バイクに乗っていた男性が重体となっています。事故があったのは、沼津市泉町の市道です。警察によりますと、23日正午過ぎ片側一車線の市道で同じ車線を走っていた軽自動車と原付バイクが何らかの原因で接触。転倒した原付バイクを運転していた沼津市に住む75歳の男性が頭を強く打ち重体となっています。警察はどちらかが追い越しをしようとした可能性もあるとして事故の